Появилось видео из операционной благовещенской больницы во время пожара

Врач больницы в Благовещенске снял видео из операционной, где не остановили работу во время пожара. Кадрами он поделился в Instagram.

Пока в соседних помещениях пожарные тушили огонь, в палате проходила операция на открытом сердце.

Медик записал видео, когда завершился этап искусственного кровообращения. Врач остановил аппарат, 62 минуты работавший вместо сердца пациента. На этом хирурги завершали операцию. Анестезиологи тогда начали готовиться к окончанию действия наркоза и дальнейшей транспортировке пациента в Архангельскую областную клиническую больницу (АОКБ).

«Можно встать и посмотреть, что там происходит. Еще ничего не потушено. Было интересно, что там снаружи. Вы то все видели, а мы нет», — подписал пост автор видео.

На кадрах видны пожарные, которые на улице направляли вверх струю воды, и интерьер хирургической палаты. По стеклу снаружи стекала вода, которой тушили здание.

«Паники в это время в операционной не было, каждый делал свое дело. К этому времени электричество подали пожарные», — рассказал врач.

По его словам, проводить искусственное кровообращение без подачи в аппарат кислорода для пациента «смерти подобно». Когда отключился кислород, анестезиолог Виктор Никитин обеспечил подачу кислорода в систему из баллонов. «И искусственное кровообращение продолжено в нормальном режиме с кислородом. Спасибо ему!» — добавил автор поста.

Пожар начался днем 2 апреля в клинике кардиохирургии Амурской государственной медакадемии в Благовещенске. Площадь возгорания — 1600 квадратных метров. Пациентов и большую часть персонала эвакуировали, но в здании остались восемь хирургов, которые продолжили оперировать пациента. Они проводили аортокоронарное шунтирование, прерывать хирургическое вмешательство было нельзя.

Губернатор Амурской области Василий Орлов пообещал наградить всех медиков. По предварительным данным, ЧП случилось из-за неисправной электропроводки.