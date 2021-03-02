«Провинциальный политик»: влияние Горбачева на мировую историю оценили

Первый президент Советского Союза Михаил Горбачев оказал огромное влияние на мировую историю, но великим государственным деятелем он не был. Экс-руководитель СССР был провинциальным политиком, которого судьба вывела на глобальную арену. Таким мнением с «360» поделился научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Какое влияние произвел Горбачев на мировую историю? Бесспорно, оно огромное. Но при этом сказать, что это великий политик, я бы не сказал. Это как раз провинциальный политик, которого жизнь, судьба вывела на вершину мировой политики, который с этой задачей не справился. Лидер, при котором государство прекращает свое существование, <…> никак не может считаться великим политиком. Тот, кто не смог спасти страну, которую он возглавлял, не может быть великим политиком», — заявил Журавлев.

По словам собеседника, Горбачев — политик переломной эпохи, оставивший огромный след в истории человечества, но «Герострат оставил не меньший след, чем Михаил Сергеевич».

«Это человек, который оставил негативный след, а не позитивный. Сегодня он говорит о том, что он спас нас от СССР, что он сознательно вел Россию к демократии. Не знаю, чего он хотел, это знает только он сам, но он вел нас к развалу СССР в первую очередь, к развалу страны. Не к превращению недемократического СССР в демократический Союз, а к превращению СССР в сумму государств, с которыми Россия сегодня находится в непростых отношениях», — добавил политолог.

Журавлев отметил, что в целом Горбачев ни в чем не виноват — он дитя своей эпохи, а в Советском Союзе считалось, что лидеры государства бессмертны, поэтому и не осталось наследников. К власти пришли люди, которые до этого руководили регионами, а это совершенно другое управление. По оценке политолога, Горбачеву было очень тяжело во главе страны, потому что он привык к совершенно другим масштабам власти и ответственности.

Собеседник подытожил, что когда боль от 1990-х уйдет, тогда память о Горбачеве перейдет в другую плоскость — он нем не будут так эмоционально вспоминать.

2 марта Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет. Президент России Владимир Путин поздравил его с круглой датой и отметил, что бывший советский лидер относится к плеяде ярких, неординарных людей и выдающихся государственных деятелей современности, которые оказали значимое влияние на ход отечественной и мировой истории.