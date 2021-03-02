Горбачев отметит юбилей в Zoom

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев 2 марта отпразднует 90-летие. Свой юбилей политик намерен отметить в Zoom. Об этом сообщило РИА «Новости» с ссылкой на источник из окружения бывшего советского лидера.

«Отмечать будем в Zoom», — заявил источник.

По его словам, с помощью видеоконференции Горбачев свяжется со своими друзьями и соратниками. Сам политик рассказал агентству, что ему уже начали приходить поздравления — как от лидеров стран, так и от обычных граждан. Он пообещал обязательно опубликовать эти послания.

В интервью ТАСС Горбачев назвал главным делом своей жизни перестройку.

«Я глубоко убежден, что перестройка была необходима и что мы вели ее в правильном направлении», — подчеркнул он.

Внутри страны удалось покончить с тоталитарной системой, а люди обрели свободу. По его словам, на международной арене удалось добиться прекращения холодной войны и значительное сокращение ядерных вооружений.

Михаил Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год. После ухода из большой политики он основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, а также был инициатором создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.