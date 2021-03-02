facebook_pixel
    02 марта 2021, 10:06

    Владимир Путин поздравил Михаила Горбачева с 90-летием

    Екатерина Шамина

    Президент России Владимир Путин поздравил Михаила Горбачева. Бывшему президенту СССР исполнилось 90 лет.

    Владимир Путин поздравил Михаила Горбачева с 90-летием

    Путин в поздравлении, которое оказалось в распоряжении РИА «Новости», отметил, что Горбачев относится к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории.

    «Отрадно, что большой профессиональный и жизненный опыт, энергия и творческий потенциал помогают Вам сегодня активно участвовать в общественной, просветительской работе, уделять внимание реализации международных гуманитарных проектов», — отметил Путин в поздравительном послании.

    Михаила Горбачева поздравил также президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщил ТАСС. В поздравительной телеграмме он отметил решающий вклад Горбачева в достижение мира в Европе.

    Помощник Михаила Горбачева рассказал журналистам, что экс-президент СССР будет отмечать 90-летие в ZOOM.

    Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года. Он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС с 1985-го по 1991-й, первым и единственным президентом СССР с 1990-го по 1991-й. В 1990 году стал лауреатом Нобелевской премии мира. Горбачев — самый долгоживущий правитель России в истории.