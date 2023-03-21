Общество 21 марта 2023, 23:38 Директору Собчак продлили арест по делу о вымогательстве Тверской суд Москвы продлил арест Суханову по делу о вымогательстве до 24 июня freepik

Читать 360tv в

Обвиняемым в вымогательстве коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главному редактору Tatler Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву продлили арест до 24 июня. Об этом сообщили «Известия».

Фигуранты проходят подозреваемыми по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет». Следствие запросило продление ареста Суханова на три месяца.

Реклама

Коммерческого директора блогера задержали 25 октября 2022 года с поличным при передаче денег, Суханов вину признал и принес извинения потерпевшим. На следующий день задержали Романовского, а 7 ноября правоохранители арестовали Бигаева.

Реклама

В аналогичной ситуации оказались владельцы Telegram-каналов «Сканер» и Riddle, которые вымогали деньги у у телеведущей Тины Канделаки и ее супруга, директора по особым поручениям Ростеха Василия Бровко. Подозреваемые требовали деньги за удаление порочащего контента и установки «блока на негатив».