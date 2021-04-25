Убитый начальник краевого управления ФСИН Евгений Шихов был директором детского дома и работал в школе. Об этом рассказал его сосед из поселка Усть-Абакан.

«Работал он в системе ФСИН, также в школе работал, директором был детского дома. Общались как соседи, плохого о нем ничего не могу сказать как о человеке. Всегда были в хороших отношениях, нормальных. Вчера вот узнали, просто шок для нас был», — передал РЕН ТВ слова человека, который с ним раньше работал и жил по соседству.

Другая соседка в слезах рассказала, что Шихов был хорошим человеком. Она также выразила соболезнования его семье и детям.

Евгений Шихов был застрелен на охоте вместе с еще одним человеком, имя которого не уточняется. Известно только, что он не работал в ведомстве. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. По предварительным данным, Шихова во время застолья убил егерь.

В 2008 году Шихова назначили на пост заместителя начальника управления безопасности ГУ ФСИН России по Красноярскому краю. В феврале 2018 года его назначили главой УФСИН по Забайкалью.