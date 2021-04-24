Детали убийства руководителя главка по Забайкалью назвали во ФСИН

Вместе с убитым выстрелами из ружья начальником краевого управления ФСИН Евгением Шиховым на охоте был гражданский человек. Он не является сотрудником ведомства. Мужчина был ранен и умер на месте.

Так пресс-служба ФСИН России отреагировала на появившиеся в СМИ публикации о том, что помимо Шихова был убит начальник местного СИЗО-1.

«Распространенная в ряде СМИ информация о гибели начальника следственного изолятора № 1 УФСИН России по Забайкальскому краю не соответствует действительности. 24 апреля 2021 года полковник внутренней службы Валерий Герман в Карымском районе в охотничьем угодье не находился», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. В связи с большим общественным резонансом, по данным РИА «Новости», работу следователей отдела по расследованию особо важных дел на месте возглавил исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления Алексей Вольный.

По предварительным данным, начальника ФСИН во время застолья убил егерь, который принимал у себя Шихова и его друзей.