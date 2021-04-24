Главу ФСИН в Забайкалье убили на охоте

В Забайкальском крае, на одном из охотничьих угодий в Карымском районе, в субботу убили двоих человек. Один из погибших — начальник краевого управления ФСИН Евгений Шихов. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета по региону.

По данным СК, в ходе конфликта местный работник застрелил из ружья двоих человек, в том числе Шихова. Личность второго убитого не уточняется. Возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Там же работают криминалисты. Они собирают улики.

По сообщению Telegram-канала Baza, трагедия произошла в поселке Урульга. Предположительно, начальника ФСИН по Забайкальскому краю убили во время застолья. Стрелял егерь, который и принял у себя Шихова и его друзей. Шихов погиб на месте. Еще один человек был ранен, но позже скончался и он.

Подозреваемого в убийстве задержали. С ним проводится работа. Расследованием занимается отдел особо важных дел. Работу следователей на месте возглавил исполняющий обязанности руководителя регионального СК Алексей Вольный.