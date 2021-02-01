Прощание с Василием Лановым состоится 1 февраля в Москве

Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым состоится 1 февраля в Театре имени Вахтангова в Москве с 10:00 до 12:00. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра. Лановой был госпитализирован с коронавирусом в начале января. Было выявлено поражение 5% легких и поставлен диагноз «пневмония». Актер умер 28 января в возрасте 87 лет.

Народный артист России и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов сообщил, что сам Лановой и его окружение надеялись на скорое выздоровление. Ухудшение состояния произошло внезапно.

Он умер в больнице. Лановой был одним из самых востребованных и любимых зрителями актеров. Его роли разбирали на цитаты, а женщины млели от аристократичной красоты фаворита советской публики. Его дебютом в кино стал фильм «Аттестат зрелости» (1954), а через два года он сыграл главную роль в картине «Павел Корчагин» (1956). Именно по этому фильму его знает большинство россиян. Вспоминаем его лучшие роли.