Друг Ланового рассказал, как прошли последние дни актера

Друг Василия Ланового, народный артист России и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал, как прошли последние дни актера. Он отметил, что все верили в его выздоровление — не только близкие, но и врачи.

Герасимов отметил, что несколько дней назад все были уверены — скоро Василия Ланового выпишут, потому что он смог победить коронавирус.

«Четыре-пять дней назад был разговор, что они выпишутся, потому что анализ на ковид был отрицательный, и думали — полежали, и хватит», — рассказал друг актера mk.ru.

Герасимов отметил, что резкое ухудшение состояние актера стало слишком тяжелым и произошло очень неожиданно, Лановой просто не смог его выдержать.

Актер скончался 28 января в больнице — ему было 87 лет. «Газета.ru» отметила, что смерть актера прокомментировал президент России Владимир Путин. Глава государства назвал случившееся невосполнимой утратой и выразил соболезнования родным и близким актера.

«Известия» напомнили, что прощание с актером пройдет 1 февраля в его родном Вахтанговском театре. Оно состоится с 10:00 до 12:00, после Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище.

О госпитализации актера стало известно в начале января. Врачи давали положительные прогнозы на выздоровление, однако 28 января Ланового перевели в реанимацию из-за резкого ухудшения состояния, напомнило «Ura.ru».