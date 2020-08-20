Прощание с Валентиной Легкоступовой сняли на видео

На опубликованных кадрах видно, как к зданию похоронного дома «Троекурово» подъезжают автомобили. Коллеги и поклонники артистки несут цветы. Певица Светлана Лазарева не стала общаться с собравшимися журналистами и быстро прошла внутрь.

Родственники Легкоступовой не пустили на саму церемонию работников СМИ. Как сообщило издание StarHit, проститься с певицей пришли телеведущий Андрей Малахов, певцы Михаил Муромов и Феликс Царикати, композитор Ирина Грибулина и другие.

Недалеко от похоронного дома дежурит автомобиль скорой помощи. Родственники артистки разрешили поклонникам зайти внутрь, чтобы оставить цветы около гроба.

Подозреваемый в причастности к смерти Валентины Легкоступовой ее муж Юрий Фирсов простился с артисткой последним. На церемонию кремации родственники его не оставили.

Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа в 54 года. За несколько дней до этого дома ее нашла дочь Анетта Бриль. У певицы была пробита голова, а сама она была пьяна. Вместе с ней тоже нетрезвый находился ее муж Юрий Фирсов. Дочь артистки отправила мать и отчима в наркологическую клинику.

Однако Фирсов быстро сбежал, а Легкоступова впала в кому. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти ее не смогли.

По факту смерти артистки следователи начали проверку. Они рассматривают две версии: причастность мужа и несчастный случай. Сам Фирсов заявил, что супруга упала в ванной и сильно ударилась головой.