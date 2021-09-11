Прощание с режиссером Мельником началось в Москве

В Москве началась церемония прощания с кинорежиссером Александром Мельником, который погиб вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым. Панихида проходит в храме Святителя Николы в Толмачах при Третьяковской галерее, сообщило РИА «Новости».

Десятки людей пришли в храм, чтобы проститься с погибшим кинематографистом. У входа заметили венки от главы Минобороны Сергея Шойгу и его заместителя Руслана Цаликова, правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, фонда Андрея Первозванного.

Похороны пройдут в Московской области, на кладбище в поселке Афинеево, где жил режиссер.

Александр Мельник трагически погиб 8 сентября в Норильске, где он подбирал локации для съемок нового фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Режиссер сорвался с обрыва и упал в воду. Его попытался спасти глава МЧС Евгений Зиничев, но тоже погиб.

Мельнику было 63 года. Он запомнился зрителям по таким фильмам, как «Новая Земля» и «Территория». Ранее «360» рассказал о его творческом пути и отношениях с коллегами.