Главу МЧС Евгения Зиничева с почестями похоронили в Санкт-Петербурге

Главу МЧС России Евгения Зиничева, который трагически погиб при спасении человека, сегодня похоронили на кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«На Северном кладбище Санкт-Петербурга сегодня с воинскими почестями похоронили министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Героя России Евгения Зиничева», — говорится в сообщении.

На мероприятии выступили многие должностные лица. В том числе директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, статс-секретарь — заместитель министра МЧС России Алексей Серко.

В траурных речах собравшиеся отметили, что они провожают в последний путь настоящего героя. Зиничев отдал свою жизнь за то, чтобы попытаться спасти другого человека. У него было качество, которое очень характерно для жителей Петербурга — не сдаваться при любых трудностях и всегда стараться помочь окружающим. На похоронах отметили, что именно так поступал Евгений Зиничев всю свою жизнь.

Губернатор города Александр Беглов поблагодарил Зиничева за службу и за любовь к Санкт-Петербургу. Он отметил, что погибший глава МЧС умел быть настоящим другом. Проститься с министром пришли его сослуживцы, ветераны МЧС, родственники и друзья. Память героя России почтили минутой молчания.

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске. Он попытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, который сорвался со обрыва. К сожалению, погибли оба. Президент России Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.