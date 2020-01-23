Пророчество о коронавирусе нашли в «Симпсонах»
В 21 серии четвертого сезона мультсериала в Спрингфилд приходят зараженные посылки из Японии. Жители начинают открывать коробки и заболевать, а в городе начинается эпидемия из-за опасного вируса.
Эпизод вышел на экраны в далеком 1993 году, но после сообщений о китайском коронавирусе пользователи Сети быстро о нем вспомнили. Twitter заполонили отрывки из «Симпсонов» и различные комментарии со сравнениями и словами о предсказании.
«„Симпсоны“, опять же, черт меня побери», — написала одна из пользовательниц и приложила кадр, где Гомер открывает посылку.
«Не совсем точно, но „Симпсоны“ еще раз предсказали, что будет смертельная вирусная вспышка?» — недоумевал молодой человек.
Некоторые комментаторы написали, что серия действительно была пророческой. Кто-то даже заверил, что коронавирус могли воссоздать по сюжету мультфильма, но далеко не все провели параллель.
«Это не непредсказуемо. Любая вспышка случилась бы в любое время. Достаточно взглянуть на свиной грипп или вирус Эбола, который у нас был несколько лет назад», — заявил пользователь.
В конце 2019 года в Китае появился новый тип коронавируса, которым заразились уже 570 человек. Заболевание вызывает смертельную пневмонию. Жертвами вируса стали 17 человек. Случаи заболевания фиксируют в США, Таиланде, Южной Корее и Японии. Как выяснили ученые, люди могли заразиться 2019-nCoV от змей, которых продавали на рынках.
В России коронавирус подозревали у двоих людей, но диагноз не подтвердился. Ранее «360» собрал главную информацию о коронавирусе.