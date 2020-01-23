Пророчество о коронавирусе нашли в «Симпсонах»

Мультсериал «Симпсоны» давно известен своими «пророчествами». На этот раз пользователи вспомнили серию, где из-за посылок в США попал смертельный вирус. Страны, конечно, отличаются, но это не помешало провести параллель с коронавирусом.

В 21 серии четвертого сезона мультсериала в Спрингфилд приходят зараженные посылки из Японии. Жители начинают открывать коробки и заболевать, а в городе начинается эпидемия из-за опасного вируса.

Эпизод вышел на экраны в далеком 1993 году, но после сообщений о китайском коронавирусе пользователи Сети быстро о нем вспомнили. Twitter заполонили отрывки из «Симпсонов» и различные комментарии со сравнениями и словами о предсказании.

«„Симпсоны“, опять же, черт меня побери», — написала одна из пользовательниц и приложила кадр, где Гомер открывает посылку.

«Не совсем точно, но „Симпсоны“ еще раз предсказали, что будет смертельная вирусная вспышка?» — недоумевал молодой человек.

Некоторые комментаторы написали, что серия действительно была пророческой. Кто-то даже заверил, что коронавирус могли воссоздать по сюжету мультфильма, но далеко не все провели параллель.

«Это не непредсказуемо. Любая вспышка случилась бы в любое время. Достаточно взглянуть на свиной грипп или вирус Эбола, который у нас был несколько лет назад», — заявил пользователь.

В конце 2019 года в Китае появился новый тип коронавируса, которым заразились уже 570 человек. Заболевание вызывает смертельную пневмонию. Жертвами вируса стали 17 человек. Случаи заболевания фиксируют в США, Таиланде, Южной Корее и Японии. Как выяснили ученые, люди могли заразиться 2019-nCoV от змей, которых продавали на рынках.

В России коронавирус подозревали у двоих людей, но диагноз не подтвердился. Ранее «360» собрал главную информацию о коронавирусе.