Сценарист «Симпсонов» опроверг сообщения о закрытии сериала

Сообщение композитора Дэнни Эльфмана о возможном закрытии культового мультсериала «Симпсоны» вызвало большой переполох в Сети. Дошла волна и до его создателей. Сценарист шоу Эл Джин опроверг это предположение.

На своей странице в Twitter он оставил репост новости о заявлении Эльфмана и написал, что в заметке недостоверная информация.

Композитор рассказал о планах закрыть «Симпсонов» после 31-го сезона Подробнее

Ранее автор музыки, которая звучит в заставке к каждому эпизоду «Симпсонов», в интервью порталу JОЕ заявил, что слышал о закрытии проекта в 2020 году. Он добавил, что в самом начале не верил в будущее этого шоу и был поражен, когда мультфильм «выстрелил». Для него популярность и долголетие сериала — это самый большой в жизни сюрприз.

«Симпсоны» — это самый долгий мультипликационный сериал за всю историю американского телевидения. В декабре 2019 года шоу исполняется 30 лет. На российском телевидении его впервые показали в 1997 году.