Проректор рассказал о заболевших ковидом иностранных студентах в Ульяновске

Заражение мутировавшим штаммом коронавируса студентов из Индии, которые учатся в Ульяновском государственном университете (УлГУ), не подтвердилось. Они подхватили распространенный вариант SARS-CoV-2. Заболевшие лечатся, некоторые уже выздоровели. Контактные студенты находятся в обсерваторе. Об этом «360» рассказала проректор вуза Татьяна Кириллова.

«Они (контактные студенты — прим. ред.) находятся на обсервации в хостеле в городе. Сегодня мы их перевозим вечером в обсерватор в санаторно-оздоровительный комплекс нашего университета. Это за городом, там более комфортные условия. Медицинское наблюдение, еда — у них там свои гастрономические особенности. Будет возможность заниматься. Это те, которые в обсервации, контактные, не больные. Те, которые болеют, они по больницам», — сообщила Кириллова.

Собеседница добавила, что 21 человек уже выписан. По ее словам, все заразившиеся болеют практически бессимптомно, тяжелых случаев нет.

Ранее СМИ со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону сообщили, что 16 иностранных студентов УлГУ стали носителями «индийского» штамма коронавируса. Позже в ведомстве сообщили, что возбудитель к опасной разновидности не относится.