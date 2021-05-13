Наличие «индийского» штамма коронавируса у ульяновских студентов опровергли

Обучающиеся в Ульяновском университете студенты из Индии заразились коронавирусом. Но проведенный анализ показал, что возбудитель не относится к опасному «индийскому» штамму. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой Роспотребнадзор.

В ведомстве заявили, что проверка белка вируса, поразившего студентов, не подтвердила, что он относится к «индийскому» штамму.

«По данным специалистов, анализ последовательностей геномов обнаруженных у студентов изолятов коронавируса не позволяет отнести их к „индийскому“ штамму, который сейчас принято бояться», — заявили в Роспотребнадзоре.

Там уточнили, что расшифровку генетической последовательности провели ученые Центра геномных исследований Роспотребнадзора.

В Минздраве Ульяновской области сообщили, что коронавирус подтвердился у 32 иностранных студентов. Все они попали в больницу. В региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что у трех учащихся выявили «индийский» штамм коронавируса. Там отметили, что все студенты изолированы и в вузе пока не появлялись.

Новый штамм коронавируса привел к резкому росту заболеваемости в Индии. По данным эпидемиологов, он имеет двойную мутацию в гене S-белка, что делает его более заразным. Кроме того есть риск, что он может противостоять антителам.