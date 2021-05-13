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    13 мая 2021, 09:50

    Первыми носителями «индийского» штамма коронавируса в России оказались 16 студентов

    Андрей Иванов, Юлия Булыгина

    В Ульяновске выявили первых в России носителей «индийского» штамма коронавируса. Ими оказались 16 студентов из Индии.

    Первыми носителями «индийского» штамма коронавируса в России оказались 16 студентов

    Как сообщил «Коммерсант» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону, эти студенты Ульяновского государственного университета (УлГУ) не захотели учиться дистанционно и прилетели в Россию. В ведомстве заверили, что «индийский» штамм коронавируса не выйдет за пределы обсерватора и ковидного госпиталя.

    В Роспотребнадзоре рассказали, что 130 студентов из Индии приехали в Ульяновск еще в апреле. Это первокурсники медицинского факультета УлГУ. Ректор вуза Борис Костишко заявил, что у всех из них на границе были отрицательные тесты на коронавирус.

    «Мы высказывали опасения, что пока рано им выезжать из-за ситуации с пандемией. Предупреждали их, что и здесь они все равно будут учиться дистанционно. Но они упорно хотели ехать в Ульяновск. Запретить мы им не могли, поскольку границы все равно открыты, хотя это вызывает недоумение», — цитирует издание проректора университета по внешним связям и молодежной политике Татьяну Кириллову.

    Руководитель эпидотдела Роспотребнадзора Диляра Хакимова успокоила, что всех этих студентов изолировали, они не были на территории УлГУ и не общались ни с кем из ульяновцев.

    Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что «индийский» штамм коронавируса стал более заразным.