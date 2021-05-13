Первыми носителями «индийского» штамма коронавируса в России оказались 16 студентов

В Ульяновске выявили первых в России носителей «индийского» штамма коронавируса. Ими оказались 16 студентов из Индии.

Как сообщил «Коммерсант» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону, эти студенты Ульяновского государственного университета (УлГУ) не захотели учиться дистанционно и прилетели в Россию. В ведомстве заверили, что «индийский» штамм коронавируса не выйдет за пределы обсерватора и ковидного госпиталя.

В Роспотребнадзоре рассказали, что 130 студентов из Индии приехали в Ульяновск еще в апреле. Это первокурсники медицинского факультета УлГУ. Ректор вуза Борис Костишко заявил, что у всех из них на границе были отрицательные тесты на коронавирус.

«Мы высказывали опасения, что пока рано им выезжать из-за ситуации с пандемией. Предупреждали их, что и здесь они все равно будут учиться дистанционно. Но они упорно хотели ехать в Ульяновск. Запретить мы им не могли, поскольку границы все равно открыты, хотя это вызывает недоумение», — цитирует издание проректора университета по внешним связям и молодежной политике Татьяну Кириллову.

Руководитель эпидотдела Роспотребнадзора Диляра Хакимова успокоила, что всех этих студентов изолировали, они не были на территории УлГУ и не общались ни с кем из ульяновцев.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что «индийский» штамм коронавируса стал более заразным.