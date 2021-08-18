Уголовное дело после исчезновения девочки возбудили под Смоленском

Полицейские возбудили уголовное дело после исчезновения малолетней жительницы села в Смоленской области. Девочка ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

Это произошло в районе села Шлыково Темкинского района. Возраст пропавшей девочки — год и десять месяцев. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» для того, чтобы организовать полномасштабную поисковую операцию. На данный момент поисками занимаются три поисковых отряда, полиция и добровольцы, а также военные и водолазная группа.