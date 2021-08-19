Делом убитой в Тюмени девочки занялся следователь, который поймал ангарского маньяка

Расследованием убийства девятилетней девочки в Тюмени занялся сыщик Евгений Карчевский, который вычислил ангарского маньяка Михаила Попкова. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на корреспондента.

«Здесь (на месте, где нашли труп убитого ребенка — прим. ред.) находится Евгений Карчевский. Лишнего внимания к нему не привлечено, но личность известная, мы его узнали», — рассказал корреспондент.

В четверг, 19 августа, в районе Лесобазы в Тюмени нашли тело убитой девятилетней школьницы, которая пропала еще 30 июня. Останки обнаружили недалеко от заправки, у дома № 5 на улице Домостроителей. Сейчас там работают следователи и криминалисты. Ранее полицейские задержали 39-летнего местного жителя по подозрению в причастности к гибели ребенка. СМИ сообщили, что он живет по соседству с семьей убитой школьницы.

Участник добровольного поискового отряда Евгений рассказал «360», что волонтерам очень много звонили люди, которые встречали похожих на пропавшего ребенка детей. По его словам, также были звонки от желающих помочь гадалок и ясновидящих.