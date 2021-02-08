Пропавших в Чечне сборщиков черемши нашли

Группу из 14 человек, которых сутки искали в горах Чечни, нашли живыми. Это местные жители, которые отправились за черемшой.

«Ушедшая в лес группа людей вышла в районе села Аншты», — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по региону.

Туристов искали в горно-лесистой местности в районе села Бамут Сунженского района. Они сутки не выходили на связь, но по каким причинам — неизвестно. Также пока не сообщается, почему местные жители так долго пробыли в лесу. По предварительной информации, никто не пострадал.

В начале сентября незарегистрированная группа туристов из троих вожатых и восьми детей направилась в горы из сочинского поселка Эсто-Садок и потерялась. Их нашли благодаря одному ребенку, который смог дозвониться до матери и сообщить, где они находится. В МЧС отметили, что группа потерялась из-за неправильно выбранной тропы. Подростки учатся в тверской школы олимпийского резерва, где в том числе занимаются спортивным ориентированием.