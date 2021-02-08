Группа из 14 человек пропала в горах Чечни

«В Чечне в горно-лесистой местности в районе села Бамут Сунженского района пропала и не выходит на связь группа из 14 человек — жителей Ачхой-Мартана», — сказал источник.

По данным источника, жители ушли утром 7 февраля в лес для сбора черемши. Более подробной информации пока не приводится.

В конце сентября прошлого года три туриста заблудились во время схождения одного из ледников горы Эльбрус. Потерявшиеся при этом не были зарегистрированы.

Кроме того, в конце сентября незарегистрированная группа туристов из троих вожатых и восьми детей направилась в горы из поселка Эсто-Садок в Сочи и потерялась. Их нашли благодаря одному из детей, который дозвонился до матери и сообщил, где находится. В МЧС отметили, что группа потерялась из-за неправильно выбранной тропы. Подростки являются воспитанниками тверской школы олимпийского резерва, где в том числе занимаются спортивным ориентированием.