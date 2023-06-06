Общество 06 июня 2023, 11:09 Прокуратура попыталась обжаловать приговор Ройзману по делу о дискредитации армии Октябрьский суд: прокуратура пыталась обжаловать приговор экс-мэру Екатеринбурга Ройзману РИА «Новости»

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Прокуратура Свердловской области пыталась обжаловать приговор бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману* по делу о публичной дискредитации российской армии. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда Екатеринбурга.

«05.06.2023 года прокурором отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Свердловской области Соколовым Д. С. принесено апелляционное представление», — написала пресс-служба.

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В суде указали, что жалобу прокуратуры вернули для пересоставления. Позднее пресс-служба сообщила, что прокурор отозвал апелляционное представление, поэтому приговор Ройзману* вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении бывшего мэра Екатеринбурга возбудили в августе 2022 года. Следствие установило, что 1 июля прошлого года Ройзман* организовал диалог на YouTube-канале, в ходе которого делал заявления, подрывающие авторитет Вооруженных сил России. Экс-градоначальник отказался признать вину.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему мэру 19 мая. Суд оштрафовал Ройзмана* на 260 тысяч рублей в соответствии с требованиями гособвинения.

*Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента