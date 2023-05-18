Общество 18 мая 2023, 16:49 Ройзмана потребовали оштрафовать на 260 тысяч за дискредитацию армии Экс-мэру Екатеринбурга Ройзману запросили штраф в 260 тыс. рублей за дискредитацию армии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Государственный обвинитель попросил суд оштрафовать бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* на 260 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС России, сообщил ТАСС. Адвокат подсудимого Владислав Идамжапов попросил оправдать своего подопечного.

В августе прошлого года против бывшего главы Екатеринбурга возбудили уголовное дело. По версии следствия, Ройзман* в июле 2022 года в ходе трансляции на YouTube-канале допустил высказывания, дискредитирующие российскую армию.

Реклама

Во время судебного заседания экс-градоначальник поблагодарил всех, кто его поддержал. Прокурор запросил у суда назначение штрафа в размере 260 тысяч рублей, а адвокат Идамжапов призвал оправдать Евгения Ройзмана*.

«Прошу признать невиновным, вынести оправдательный приговор и признать за ним право на реабилитацию», — отметил правозащитник.

Рассмотрение дела Ройзмана* началось в Екатеринбурге в конце апреля. Бывший мэр подчеркнул, что не признает свою вину.

* Минюст России признал Евгения Ройзмана физическим лицом, выполняющим функции иноагента.