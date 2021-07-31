Прокуратура Петербурга проверит содержание культурного объекта «Дача Кривдиной»

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга решила проверить, как содержится исторический и культурный памятник «Дача Кривдиной». Предыдущей ночью у него обвалилась крыша.

После этого здание частично разрушилось.

Никто не пострадал. Прокуратура решила проверить, как соблюдаются собственником меры по сохранению объекта культурного наследия. В случае нарушения ведомство пример меры.

Ранее в Пензе снесли уникальный деревянный планетарий, построенный в 1928 году. Местные власти обещали только разобрать здание и использовать его части для реконструкции. А активисты считали, что в планетарии нужны только локальные замены.

Исследователь русского деревянного зодчества Игорь Шульгин заявил, что снос планетария нарушил закон об охране объектов культурного наследия.

Реставратор подчеркнул, что речь идет именно о сносе памятника бульдозером: по его словам, такой метод недопустим по отношению к объектам культурного наследия.

«Это однозначно неприменимо. Даже к памятнику местного значения такой метод неприменим. Это игнорирование статуса узаконенного объекта культурного наследия. Это нарушение закона об охране объектов культурного наследия».