Производители предупредили о дефиците мороженого из-за маркировки

Почти 40% российских производителей мороженого могут не успеть к 1 июня начать маркировать свою продукцию. Они столкнулись с проблемой поставки и монтажа оборудования. Производители опасаются, что это может стать причиной дефицита продукта в магазинах.

К обязательной маркировке мороженого готовы 62% производителей, около 30% рискуют остановить производство на две-три недели, пока им не поставят оборудование. Остальные, по словам представителя оператора системы маркировки «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), не выходят на связь. Об этом сообщил «Коммерсант».

С проблемами столкнулись крупные производители мороженого: Unilever (бренды «Магнат», «Золотой стандарт», «Инмарко», «Эkzо» и другие) и «Чистая линия».

Заместитель гендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина отметила, что большинство производителей предполагали, что коды будут наносить типографии. Но те оказались не готовы к работе к 1 апреля, в результате пришлось в кратчайшие сроки перестраиваться и заказывать оборудование для самостоятельного нанесения кодов.

По мнению Уткиной, задержка с поставками может стать причиной дефицита мороженого в магазинах. По ее словам, остановка даже на четыре дня в пиковый период критичная для отрасли, а запасы на складах не покроют потребительский спрос.

В Минсельхозе предложили во избежание проблем производителей, которые по объективным причинам не смогли подключиться к системе маркировки, освободить от штрафов на несколько месяцев.