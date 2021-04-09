СМИ: за поддельную маркировку товаров введут уголовную ответственность

В России хотят ужесточить ответственность бизнеса за подделку маркировки товаров: виновным грозит уголовное преследование. Законопроект уже внесли в Госдуму и могут принять в ближайшее время.

Внесенный кабмином в Госдуму документ дополнит Уголовный кодекс ответственностью за использование поддельных средств идентификации при маркировке товаров, сообщила газета «Известия». Она предусматривает для виновных наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до трех лет.

Авторы проекта закона заметили, что поддельная маркировка «является одним из возможных способов легализации незаконных товаров». Последние вполне могут оказаться опасными для потребителя. А недобросовестные участники рынка таким образом уклоняются от уплаты налогов и таможенных пошлин.

В Мипромторге пояснили, что изменения в УК заставят «всех участников оборота выполнять законодательные требования и нести ответственность за нарушения». Раньше уголовная ответственность была предусмотрена только за оборот немаркированных товаров. Нововведение также сведет на нет «дискриминацию какой-либо группы потребителей».

С грядущими изменениями согласны не все участники рынка. Производителей в том числе волнует рост издержек — из-за него могут поползти вверх потребительские цены.