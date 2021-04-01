Минпромторг сформулировал условия для ввода маркировки на товары

Министерство промышленности и торговли России разработал рекомендации для определения категорий товаров, для которых правительство может ввести обязательную маркировку.

Министерство в течение 90 дней может подготовить для правительства предложения по расширению перечня товаров, которые подлежат обязательной маркировке, а правительство поручить ведомству оценить целесообразность введения маркировки для новых категорий товаров. Технические рекомендации подписал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Документ оказался в распоряжении РБК.

В Министерстве сообщили, что маркировку введут при соблюдении двух условий. Рост цен на продукцию для потребителей в течение шести лет после введения обязательной маркировки не должен превышать допустимого значения. Также должен быть соблюден баланс доходов и затрат на маркировку для производителей.

В научно-исследовательском финансовом институте Минфина подсчитали, стоимость молочной продукции в течение шести лет после введения маркировки повысится в среднем на 0,4-1%. Средние затраты производителей молочной продукции на введение маркировки с учетом стоимости кода составят от 63 копеек до 1,1 рубля в расчете на единицу продукции.