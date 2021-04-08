Производитель «ЭпиВакКороны» рассказал об особенностях вакцины

В научном центре «Вектор» рассказали об особенностях вакцины «ЭпиВакКорона». Препарат является однокомпонентным, но вводится дважды.

«Вакцина „ЭпиВакКорона“ является однокомпонентной, вводится двукратно с интервалом 21 день», — рассказал РИА «Новости» гендиректор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

Он отметил, что по составу компоненты не отличаются. В настоящее время, по его словам, множество вакцин, которые введены в национальный календарь прививок, вводятся многократно.

Ранее Ринат Максютов объяснил, почему люди могут заразиться коронавирусом после прививки. По его словам, у каждого десятого человека вакцины не вызывают формирование иммунитета как против COVID-19, так и против других заболеваний.

Центр «Вектор» Роспотребнадзора разработал и производит вакцину «ЭпиВакКорона». По словам Максютова, побочные эффекты у нее практически не проявляются. У незначительного количества добровольцев наблюдалась болезненность в месте инъекции, пояснил он.