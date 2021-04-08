Производитель «ЭпиВакКороны» оценил эффективность вакцины

Вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор» Роспотребнадзора, показала высокую эффективность как у молодых, так и у пожилых добровольцев. Ее редкий побочный эффект — болезненность в месте инъекции, рассказал «Известиям» директор «Вектора» Ринат Максютов.

На первом и втором этапе клинических исследований у всех добровольцев от 18 до 60 лет сформировались вирусспецифические и вируснейтрализующие антитела. У участников испытаний старше 60 лет вирусспецифические антитела выработались в 94% случаев, а вируснейтрализующие — в 77%.

«С учетом особенностей иммунитета данной группы мы считаем это хорошими показателями», — пояснил Максютов.

Он не уточнил, сколько человек приняли участие в испытаниях вакцины.

Сейчас «Вектор» проводит расширенные пострегистрационные исследования на трех тысячах добровольцев. Выясняется способность препарата защищать от COVID-19 и предотвращать тяжелое течение инфекции. Данные должны появиться к концу апреля.

«ЭпиВакКорона» — однокомпонентный препарат. Вакцинацию, как и «Спутником V» проводят в два этапа. Но первая доза идентична второй.