Производитель «ЭпиВакКороны» рассказал о заражении привитых людей

У каждого десятого человека вакцины не вызывают формирование иммунитета как против COVID-19, так и против других заболеваний. Среди добровольцев, на которых испытывалась «ЭпиВакКорона», также были заболевшие, рассказал директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

«После вакцинации случаи заболевания есть, как и при применении любых других вакцин против нового коронавируса», — сказал он «Известиям».

Максютов добавил, что в основном инфицирование произошло, когда у добровольцев еще не сформировался полноценный иммунный ответ — не прошло 42 дней после первого укола.

Он уточнил, что в группе добровольцев старше 60 лет после первой инъекции вирус подхватили 20 человек из 150, то есть 13%. Испытуемых после прививки отпустили домой.

«У них уже была возможность в естественных условиях проконтактировать с больными, что, видимо, и произошло», — предположил глава «Вектора».

Центр «Вектор» Роспотребнадзора разработал и производит вакцину «ЭпиВакКорона». По словам Максютова, побочные эффекты у нее практически не проявляются. У незначительного количества добровольцев наблюдалась болезненность в месте инъекции, пояснил он.