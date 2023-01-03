Общество 03 января 2023, 10:29 Программу льготной ипотеки одобрили для новых регионов России Правительство РФ одобрило льготную ипотеку для ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей РИА «Новости»

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Жители новых регионов России получат возможность оформить льготную ипотеку по ставке не более 2% годовых на строительство и приобретение жилья. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

Жители Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей смогут получит льготный кредит в пределах шести миллионов рублей при первоначальном взносе не менее 10% от общей суммы.

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«Развитие льготной ипотеки на новых территориях является нашей задачей. В экономической интеграции регионов это важный шаг. В первое время не будет массовой выдачи кредитов, но у местных застройщиков уже есть интерес», — пояснил вице-премьер Март Хуснуллин.

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Решение о запуске льготных ипотечных программ в новых субъектах РФ принял в декабре президент России Владимир Путин.

Ранее программу льготной ипотеки в стране продлили до 1 июля 2024 года, писал RT.