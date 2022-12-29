Общество 29 декабря 2022, 11:33 Программу льготной ипотеки распространят на новые регионы России Вице-премьер Хуснуллин: программу льготной ипотеки распространят на новые регионы РФ РИА «Новости»

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Программа льготного ипотечного кредитования будет доступна и в новых регионах России, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, правительство уже приняло решение об этом.

Хуснуллин уточнил, что на новых территориях льготная ипотека будет развиваться «в небольших объемах».

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«Но это тоже задел на будущее для рынка жилищного строительства», — процитировал его ТАСС.

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Программу льготной ипотеки продлили на полтора года — до 1 июня 2024 года. Распоряжение об этом сегодня подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что в следующем году программу льготной ипотеки могут скорректировать. Он уточнил, что ипотека сохранится под 8%, «потому что инфляция выше», но в зависимости от обстоятельств в программе могут появиться изменения.

Сейчас льготный кредит можно оформить на приобретение жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка под возведение дома.