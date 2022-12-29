29 декабря 2022, 10:13
Программу льготной ипотеки продлили до 1 июня 2024 года
Правительство России продлило срок выдачи льготной ипотеки до 1 июня 2024 года
Россияне смогут оформить ипотеку на льготных условиях до 1 июня 2024 года. Действие программы продлило правительство. Документ уже опубликовали на сайте официального интернет-портала правовой информации.
Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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«Продлить программу льготной ипотеки на полтора года», — сказано в сообщении.
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Кредит по льготной ставке можно оформить на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Годовые по этому займу составят 6%.
Кроме того, Мишустин утвердил расширение условий программы «Семейная ипотека». Ранее такой кредит был доступен заемщикам, у которых хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года.
По новым правилам «Семейную ипотеку» смогут получить родители двух и более несовершеннолетних детей. При этом сроки рождения больше не имеют значения. Ставку по таким займам менять не стали: она осталась на уровне 6% годовых.
Ипотека
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