Важное 29 декабря 2022, 10:13 Программу льготной ипотеки продлили до 1 июня 2024 года Правительство России продлило срок выдачи льготной ипотеки до 1 июня 2024 года РИА «Новости»

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Россияне смогут оформить ипотеку на льготных условиях до 1 июня 2024 года. Действие программы продлило правительство. Документ уже опубликовали на сайте официального интернет-портала правовой информации.

Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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«Продлить программу льготной ипотеки на полтора года», — сказано в сообщении.

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Кредит по льготной ставке можно оформить на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Годовые по этому займу составят 6%.

Кроме того, Мишустин утвердил расширение условий программы «Семейная ипотека». Ранее такой кредит был доступен заемщикам, у которых хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года.

По новым правилам «Семейную ипотеку» смогут получить родители двух и более несовершеннолетних детей. При этом сроки рождения больше не имеют значения. Ставку по таким займам менять не стали: она осталась на уровне 6% годовых.