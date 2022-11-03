Федеральная программа содействия занятости подростков. Подробности | 360°

Эксклюзив 03 ноября 2022, 12:02 Депутат Госдумы назвал программу содействия занятости подростков ответом на запрос общества Депутат ГД Метелев: программа содействия занятости подростков — ответ на запрос общества РИА "Новости"

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Комитет Госдумы по молодежной политике предложил создать в России федеральную программу содействия занятости несовершеннолетних. Глава комитета, член Общественной палаты Артем Метелев объяснил в разговоре с «360», что законопроект появился в ответ на запрос самих подростков.

По словам Метелева, исследования комитета по делам молодежи показали, что школьники очень интересуются трудоустройством: так, около 70% старшеклассников хотели бы работать во время летних каникул.

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«Мы понимаем почему: это и первые деньги, а значит, и первая ответственность, это возможность поддержать свою семью финансово, и жизненный опыт, и профориентация, которая помогает школьнику определиться с тем, кем он хочет быть в жизни, попробовать себя летом в разных профессиях», — сказал парламентарий.

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РИА "Новости"

Однако сегодня трудоустройство несовершеннолетнего — сложный и долгий процесс, к которому зачастую не готовы ни родители, ни работодатели, подчеркнул Метелев. Чтобы ребенок 14-18 лет мог официально устроиться на работу, семья должна собрать внушительный пакет документов для органов опеки.

«Почему-то совершенно другой, чужой человек, который тебя не знает, должен принимать решение, можешь ты работать или нет. Это отнимает огромное количество времени, и на реальную работу остается меньше месяца», — уверен депутат.

Трудности возникают не только для родителей, но и для работодателей, которым нужно соблюсти много формальностей, чтобы принять на работу несовершеннолетнего. К тому же компанию, согласившуюся трудоустроить подростка, ждут финансовые издержки: за свой счет фирма должна организовать обязательный медицинский осмотр, создать условия труда и соблюсти многочисленные нормативы.

И самое главное — работодатели сталкиваются с избыточным количеством разных контрольно-надзорных мероприятий, прокурорских проверок, что отбивает у них желание трудоустраивать детей Артем Метелев

В комитете по делам молодежи обратили внимание на множество преград, которые встают перед семьей и работодателем при попытках трудоустроить несовершеннолетнего, и предложили свой вариант решения проблемы в новом законопроекте.

«Вместо предоставления документов в опеку мы планируем оставить уведомление опеки через госуслуги без каких-либо документов, за исключением детей-сирот. Планируем убрать необходимость оплаты [работодателем] медицинских осмотров, сократить количество контрольно-надзорных мероприятий, чтобы они проходили только по уведомлению в случае заявительного характера», — объяснил Метелев.

РИА "Новости"

Законодатели собираются пересмотреть подход к нормативам для подростков, часть которых устарела, а также утвердить рекомендованный список профессий, добавил собеседник «360». Идею уже поддержали в министерстве труда и социальной защиты.

Чтобы помочь детям и родителям узнать о возможностях раннего трудоустройства, в комитете предложили создать федеральную программу содействия занятости подростков. Аналогичные региональные программы уже действуют в ряде регионов России.

«Оператором [федеральной программы] могло бы быть Российское движение детей и молодежи в связке с Российскими студенческими отрядами, которые бы и помогали ребенку определиться с профессией, находили бы для него релевантную работу, поддерживали бы в процессе трудоустройства и в дальнейшем сопровождении», — заключил Метелев.