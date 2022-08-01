Законопроект об упрощении трудоустройства подростков обсудят в Госдуме

Проект закона об упрощении трудоустройства молодежи, который предусматривает запуск с Минтрудом программы субсидирования работодателей, депутаты Госдумы могут принять в осеннюю сессию. Такое заявление сделал замглавы комитета нижней палаты парламента по молодежной политике Михаил Киселев.

Он написал в своем Telegram, что на совещании присутствовали представители Минпросвещения, Минтруда, Минздрава, Федерации независимых профсоюзов России и работодателей.

«Обсудили наши предложения по упрощению процедур трудоустройства подростков. Нашли поддержку со стороны всех. Еще одно подтверждение того, что это действительно актуальная тема, которая требовала решений», — заявил Киселев.

По его словам, договорились упразднить выдачу разрешения на работу от органов опеки, оставить только для тех семей, которые находятся на учете. Также внести изменения в список тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет.

«После сегодняшних заключений уверен, что изменения в Трудовой кодекс в части трудоустройства несовершеннолетней молодежи уже осенью будут приняты в Госдуме», — резюмировал депутат.

Он добавил, законопроект должен оценить экспертный совет Госдумы, далее нужно получить заключение правительства и вынести документ на голосование в первом чтении.