Трудоустройство несовершеннолетних в России 2022: условия, мнение психологов | 360°

Общество 01 ноября 2022, 21:32 Психологи поддержали идею трудоустройства для подростков. Чтобы сделать хорошо детям, надо помочь работодателям Психолог Бирарова: трудоустройство положительно сказывается на подростках РИА "Новости"

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Комитет Госдумы по молодежной политике хочет создать федеральную программу содействия занятости несовершеннолетних. Раннее трудоустройство, по мнению специалистов, может благотворно сказаться на подростках. Но чтобы идея прижилась, необходимо прежде всего стимулировать работодателей.

Помочь молодежи с работой

Прежде всего авторы предлагают стимулировать работодателей материально, чтобы те охотнее нанимали несовершеннолетних, объяснили в Департаменте занятости и трудовой миграции Министерства труда и социальной защиты. По мнению директора департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александра Южалина, именно меры поддержки для работодателей станут залогом успеха инициативы.

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«В регионах, где есть сложности с трудоустройством подростков, [основная проблема — это] отсутствие мотивации у работодателей принимать таких работников, создавать для них рабочие места, выделять под них специальные должности и так далее», — объяснил он.

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Было бы неплохо, если бы хотя бы на местном уровне были какие-то поощрения для работодателей, если они идут навстречу молодым сотрудникам и готовы принимать их на работу Александр Южалин.

Такие меры уже доказали свою эффективность: в марте 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о том, что компаниям, принимающим на работу молодых людей, окажут поддержку в рамках госпрограммы субсидирования найма, и уже в апреле число принятых на работу людей в возрасте до 30 лет только в Подмосковье выросло на 1,7 тысячи человек.

Также авторы инициативы рассматривают и возможные изменения законодательства: в новой редакции Трудового кодекса обещают прописать ответственность служб занятости за мероприятия по профориентации. Именно эти службы должны стать оператором федеральной программы занятости подростков, сказал глава Комитета по молодежной политике Артем Метелев.

РИА "Новости"

Условия работы для несовершеннолетние

Александр Южалин в беседе с «360» подчеркнул, что в законе уже сейчас достаточно подробно изложена процедура приема на работу несовершеннолетних. Для этого, прежде всего, необходимо письменное согласие одного из родителей и органов опеки. Также работодатель в обязательном порядке должен заключить с подростком трудовой договор.

В законодательстве есть перечень работ, которыми не могут заниматься несовершеннолетние. Например, подростков нельзя привлекать к деятельности в опасных или вредных условиях, например, под землей или с использованием химикатов. Также работодатель должен ежегодно организовывать обязательный медицинский осмотр для несовершеннолетних сотрудников, а также не имеет права назначать испытательный срок.

РИА "Новости"

«Есть ряд отраслей, в которых не может быть занят несовершеннолетний, например, если организация занимается реализацией табачной или алкогольной продукции, если речь идет о каких-то ночных заведениях, клубах, барах и так далее. Эти виды работ могут негативно сказаться на воспитании несовершеннолетнего», — объяснил Александр Южалин.

Преимущественно, по словам эксперта, подростков привлекают к легкому низкоквалифицированному труду, так как чаще всего у них нет необходимых знаний и опыта для другой работы. В числе профессий, доступных несовершеннолетним, называют промоутеров, аниматоров и курьеров. Однако работодатель должен учитывать, что для подростков также есть ограничения в том числе и на подъем тяжестей.

РИА "Новости"

В год несовершеннолетнему полагается 31 день оплачиваемого отпуска, который нельзя заменить денежными выплатами. Расторгнуть трудовой договор с несовершеннолетним по инициативе работодателя можно только с согласия инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних, если оно не вызвано ликвидацией фирмы-нанимателя.

По закону, подростки от 14 до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю по 2,5 часа в смену в периоды обучения и по пять часов в смену в каникулы. Подростки в возрасте 16-18 лет могут работать не более 35 часов в неделю по семь часов в смену в каникулы и по четыре часа во время учебного года.

«Рост интереса к трудоустройству у несовершеннолетних происходит в период летних каникул, потому что на это время подростки свободны от занятий и могут поработать. В другие времена года спрос падает, потому что в день несовершеннолетний может работать недолго — два-три часа. Многих работодателей это не устраивает», — добавил Южалин.

Должны ли дети работать?

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец уверена, что чем больше подростки заняты во внеурочное время какой-либо созидательной деятельностью, тем лучше. Поэтому инициатива Комитета по делам молодежи может найти отклик в обществе.

«Дети очень хотят чувствовать себя нужными и полезными. К тому же это подспорье для семей. В Татарстане программа трудовой занятости подростков хорошо работает, все довольны — и подростки, и работодатели, и родители», — поделилась она.

Семейный и детский психолог Наиля Бирарова согласилась с тем, что для подростков очень важна возможность не только устроить свой досуг, но и монетизировать таланты и возможности. Однако важно следить за тем, чтобы работа не стала для ребенка травматичным опытом — как в физическом, так и в психологическом плане.

Для ребенка это будет стимуляция его взрослой части: он будет понимать, что он ответственный, что он принимает решения, становится самодостаточным, где-то независимым и свободным от давления извне. Это будет очень стимулировать творческую составляющую — для ребенка важно, что его признают не только в семье, но и в социуме Наиля Бирарова

Для несовершеннолетних, по мнению психолога, подойдут те виды деятельности, где надо работать руками, а также творческие задачи, например, ведение соцсетей.

«Если у кого-то есть способности к художеству или спорту, это тоже можно приобщить, и дать возможность зарабатывать деньги, помогать родителям. Плюс это стимуляция мозгового аппарата, то есть функции головного мозга будут активированы, они смогут менять мышление и улучшать нейронный контур головного мозга», — сказала она.

Совмещение работы и учебы не должно вызвать у подростка трудностей, однако психолог посоветовала родителям обращать внимание на индивидуальные особенности ребенка. Многое может зависеть от темперамента ребенка.

«Один может быть холерик или сангвиник, и для него важна активная деятельность и постоянная какая-то работа, в том числе мозговой штурм, а для другого важно чуть-чуть поработать, чуть-чуть отдохнуть», — заключила она.