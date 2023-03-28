28 марта 2023, 14:53
Профсоюзы назвали условие сокращения рабочей недели в России до 36 часов
Глава Федерации профсоюзов Шмаков поддержал сокращение рабочей недели до 36 часов
Рабочую неделю можно сократить до 36 часов только при условии сохранения заработной платы. Руководитель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков в беседе с РИА «Новости» поддержал идею Госдумы работать по пятницам до обеда.
В условиях дефицита на рынке труда, заметил Шмаков, такая идея неактуальна. Однако в целом при условии сохранения зарплаты профсоюзы поддержат идею сократить рабочую неделю.
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С идеей внести поправки в Трудовой кодекс России выступила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она предложила сократить рабочую неделю до 36 часов за счет работы по пятницам до обеда.
Такое же изменение рабочего графика обсуждали в 2021 году. Тогда предложение обосновали помощью семьям с детьми и улучшением демографической ситуации.
Депутат Виталий Милонов озвучил другой вариант — сократить рабочий день на час только в период с 15 ноября до 28 февраля. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил перейти на четырехдневную рабочую неделю.
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