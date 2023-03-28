Общество 28 марта 2023, 14:53 Профсоюзы назвали условие сокращения рабочей недели в России до 36 часов Глава Федерации профсоюзов Шмаков поддержал сокращение рабочей недели до 36 часов РИА «Новости»

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Рабочую неделю можно сократить до 36 часов только при условии сохранения заработной платы. Руководитель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков в беседе с РИА «Новости» поддержал идею Госдумы работать по пятницам до обеда.

В условиях дефицита на рынке труда, заметил Шмаков, такая идея неактуальна. Однако в целом при условии сохранения зарплаты профсоюзы поддержат идею сократить рабочую неделю.

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С идеей внести поправки в Трудовой кодекс России выступила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она предложила сократить рабочую неделю до 36 часов за счет работы по пятницам до обеда.

Такое же изменение рабочего графика обсуждали в 2021 году. Тогда предложение обосновали помощью семьям с детьми и улучшением демографической ситуации.

Депутат Виталий Милонов озвучил другой вариант — сократить рабочий день на час только в период с 15 ноября до 28 февраля. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил перейти на четырехдневную рабочую неделю.