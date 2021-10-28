Идею сократить рабочую неделю на четыре часа оценили в Госдуме

Депутат Госдумы, первый зампредседателя парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая прокомментировала идею члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб сократить рабочую неделю на четыре часа. По ее словам, такие изменения, если они все же появятся в России, не должны отразиться на доходах семей, написал сайт NEWS.ru.

«Родители понимают, что работают не только за себя. Дома еще и птенцы, каждому из которых нужно принести червячка. Поверьте, что именно у родителей производительность труда всегда достаточно высокая, так как за ними еще семья, дом, дети. Вы не можете себе позволить работать плохо или мало, иначе работодатель может от вас отказаться», — сказала Буцкая.

Депутат подчеркнула, что сокращение рабочего дня с 40 рабочих часов до 36 на мотивацию родителей никак не повлияет, поскольку она и так высокая из-за необходимости обеспечивать детей.

Ранее Светлана Бессараб предложила сократить рабочую неделю для улучшения демографической ситуации в России и для сохранения полных семей.