Профосмотры и диспансеризацию приостановят в Санкт-Петербурге с 14 ноября

В Санкт-Петербурге с 14 ноября приостановят профилактические осмотры населения и диспансеризацию. Постановление об этом подписал губернатор Александр Беглов.

«С 14.11.2020 обеспечить приостановление проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях», — сказано в документе. Его процитировал ТАСС.

С 14 ноября в городе начнет действовать ряд новых ограничений из-за роста числа заболевших коронавирусом. В Петербурге запретят проводить любые массовые мероприятия численностью более 50 человек. Театрам разрешено заполнять свои залы не больше чем на 50%. Все кружки и секции власти попросили временно закрыть.

Также с 16 ноября город вводит обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Если у компаний есть такие сотрудники, то они должны быть переведены на удаленку. Такой режим будет действовать до 15 января.

Петербург считается одним из лидеров по числу заражений. На первом месте находится Москва, на третьем — Подмосковье.