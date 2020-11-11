Обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет ввели в Санкт-Петербурге

Жители Санкт-Петербурга старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями должны будут оставаться на самоизоляции с 16 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Такое решение принято в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом. В Санкт-Петербурге временно запретят проводить любые мероприятия с участием более 50 человек. Их нельзя организовывать как в помещениях, так и на улице.

Ограничения коснуться и культурных мероприятий. Заполняемость залов в театрах, кинотеатрах, на концертах не должна превышать 50%. от числа зрительских мест. В помещениях госучреждений запрещено проведение любых занятий, в том числе секций, кружков, студий. Эти ограничения вступят в действие 14 ноября сроком на два месяца.

Кроме того, индивидуальные предприниматели обязаны перевести сотрудников старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевание, на удаленеку. Эта группа людей с 16 ноября уйдет на самоизоляцию.