Новые ограничения в Петербурге затронут кружки и массовые мероприятия

Меры по борьбе с пандемией коснутся учреждений культуры и развлекательных заведений.

«Вводятся дополнительные требования к допуску посетителей в театры, иные организации исполнительских искусств, концертные залы и концертные площадки, кинотеатры. С 16 ноября посетители с входным билетом без указания зрительского места (например, с входом на танцпол) допускаться не будут. Вводится запрет на продажу таких билетов», — приводит сайт текст постановления Беглова.

В зрительные залы будут пускать только половину от их вместимости. Люди старше 65 лет и с хроническими заболеваниями должны будут соблюдать режим строгой самоизоляции. На улицу можно будет выйти только в магазин, вынести мусор, погулять с собакой, подышать воздухом и позаниматься спортом.

В Москве подобные ограничения начнут действовать с 13 ноября. Они будут несколько жестче. Столичные студенты отправятся на удаленку, развлекательные заведения и рестораны не будут работать по ночам, а в кино, театрах и на концертах нельзя будет заполнять зрительный зал больше, чем на четверть.