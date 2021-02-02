Продюсер опроверг слухи о закрытии «Ералаша»

«Теперь наша главная задача — продолжить дело жизни Бориса Юрьевича [Грачевского] достойно. <…> Одно можем сказать точно: несмотря на возникшие сложности, остановка проекта даже не обсуждается», — сказал Григорян.

По его словам, в последнее время команда «Ералаша» слышала много предсказаний об остановке проекта, однако этого не будет. Сейчас у киножурнала финансовые сложности и он ищет партнеров, чтобы продолжить работу. Григорян подчеркнул, что даже если спонсоров не будет, то съемки сюжетов продолжат за свой счет.

Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни от ковида. Он попал в больницу в конце декабря 2020 года с обширным поражением легких. Врачи делали все возможное, чтобы вытащить его, но спасти художественного руководителя «Ералаша» не удалось. Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Его вдова Екатерина Белоцерковская призналась, что пока не смогла смириться со смертью мужа и старается больше времени проводить с их ребенком, чтобы как-то заглушить боль.