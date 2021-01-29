Вдова Грачевского рассказала, как сын скучает по отцу

Вдова Бориса Грачевского актриса Екатерина Белоцерковская утверждает, что их общий сын Филипп очень скучает по папе. Она призналась, что пока не смогла смириться со смертью мужа и старается больше времени проводить с ребенком, чтобы хоть как-то заглушить боль.

Она заявила изданию Starhit, что она познала настоящую любовь и на ее долю выпало большое счастье. Екатерина сообщила, что даже представить себе не могла, что муж может умереть. Она до последнего верила, что Грачевский сможет пересилить болезнь.

Сразу после того, как у мужа был диагностирован коронавирус, Белоцерковская попросила его лечь в больницу. Режиссер отказался, и согласился на госпитализацию только после того, как болезнь поразила 75% легких.

«Честное слово, если бы не сын, меня бы тоже уже не было. Филипп очень скучает по папе. Теперь он все время целует его фотографии», — рассказала Белоцерковская.

Она поделилась, что во время беременности делала генетический тест.

«Он показал, что у Филиппа 80% генов от отца и только 20% от меня. Так что Боря на 80% остался со мной», — заключила актриса.

Борис Грачевский умер 15 января 2021 года. Через семь дней после его смерти Екатерина Белоцерковская сообщила, что не верит в его уход и во время каждого посещения могилы ее жизнь останавливается.