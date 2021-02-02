Продюсер «Ералаша» рассказал о поиске партнеров для съемок

Проблемы финансирования заставили киножурнал «Ералаш» начать поиски партнеров. Они нужны, чтобы запустить новые сюжеты. В прошлом году журнал лишился поддержки Минкульта.

Продюсер «Ералаша» Аркадий Григорян напомнил в беседе с сайтом РБК, что само по себе кино связано «с постоянным поиском финансирования». В случаях со съемками детского кино он призвал умножать проблему на два.

«К сожалению, в прошлом году мы впервые остались без финансовой поддержки Министерства культуры», — заметил продюсер.

Именно поэтому «Ералаш» и озаботился поиском возможных партнеров. Если найти таковых не получится в ближайшее время, то съемки киножурнал продолжит за счет собственных средств.

«Одно можем сказать точно: несмотря на возникшие сложности, остановка проекта даже не обсуждается», — подчеркнул Григорян.

По его словам, в киножурнале планируют снимать небольшие, на две-три минуты, ролики. Показывать их будут по ТВ, на YouTube и в TikTok.

Официальным комментарием министерства культуры издание на момент публикации материала не располагало.