Продажу зажигалок несовершеннолетним запретили в российском регионе

Продавать несовершеннолетним товары с сжиженным углеводородным газом больше нельзя в Ростовской области. Запрещающий закон принял региональный парламент.

«Депутатами законодательного собрания Ростовской области принят закон, запрещающий розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ (зажигалки и баллончики для их заправки)», — сообщила пресс-служба областного заксобрания.

Причиной для принятия закона стало распространение такого вида токсикомании, как сниффинг. Дети начали вдыхать газ из зажигалок или баллончиков, что зачастую приводит к летальному исходу.

Кроме запрета, в Ростовской области теперь действует административная ответственность за нарушение правил продажи. Для граждан установили штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей, а для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей. Еще больше придется заплатить юридическим лицам. Для них предусмотрен размер наказания от 30 до 50 тысяч рублей.

В пресс-службе отметили, что протоколы о нарушениях будут составлять органы местного самоуправления и сотрудники Административной инспекции области. Подобный запрет на продажу товаров с сжиженным газом уже действует в Москве, Туве, Камчатском и Приморском краях, Рязанской и Магаданской областях.