Российские подростки увлеклись сниффингом. Почему это опасно, и как бороться

Среди российских подростков распространилось опасное увлечение, получившее название «сниффинг» от английского слова «нюхать». На самом деле, речь идет о токсикомании, школьники нюхают газ из обычных зажигалок.

Как сообщило РЕН ТВ, только в прошлом году от отравления газом погибли 154 ребенка. Для получения «кайфа» они использовали зажигалки, газовые баллончики и туристические горелки.

Врач-нарколог Алексей Казанцев объяснил, что при вдыхании газа, бутан вытесняет кислород из головного мозга и начинается гипоксия клеток.

«Может наступить паралич дыхательного центра с остановкой дыхания. Также эти газы воздействуют токсически на сердечно-сосудистую систему, все может закончиться летальным исходом от внезапной остановки сердца», — уточнил Алексей Казанцев.

Законотворцы считают, что вопрос придется решать кардинально — запретить продажу емкостей с газом без маркировки «18+».

Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров предположил, что нужный комплексные меры. Необходимо не только восстановить диалог между школой и родителями, но и обеспечить информацией педагогов, которые мало об этом знают.

«Возвращение медсестры в каждый корпус школы. И, если это касается сельских и малокомплектных школ, обязательно наличие медсестры и психологов», — считает Снегуров.

В середине января спикер Московской городской думы Алексей Шапошников объявил, что парламентарии хотят ограничить распространение сниффинга, и разработать соответствующий законопроект.