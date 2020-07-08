Зажигалки запретят продавать детям в Саратове. Там появилась мода на сниффинг

Саратовская областная дума рассмотрит инициативу о запрете продажи зажигалок детям. По словам депутатов, законопроект — это ответ на распространившийся в подростковой среде сниффинг — вдыхание бытового газа.

Этот вид токсикомании может «вызвать аритмию и остановку сердца, что с высокой степенью вероятности приводит к летальному исходу».

Депутаты облдумы Алексей Наумов и Юлия Литневская также просят запретить продажу баллончиков для заправки зажигалок.

Дополнение к закону «Об установлении ограничений продажи отдельных товаров несовершеннолетним на территории Саратовской области» было внесено на этой неделе.

Ранее «360» уже писал про увлечение детей и подростков в российских регионах сниффингом, от английского слова «нюхать». В 2019 году в России от отравления газом погибли 154 подростка. Врач-нарколог Алексей Казанцев объяснил, что при вдыхании газа, бутан вытесняет кислород из головного мозга и начинается гипоксия клеток.