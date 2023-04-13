Важное 13 апреля 2023, 14:04 Закон о защите детей от приобщения к курению вейпов и табака приняли в России Госдума приняла закон о защите детей от приобщения к курению табака и вейпов РИА «Новости»

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Закон об усилении административной ответственности за приобщение детей к курению табака и вейпов приняли в Госдуме. Теперь нарушителям нужно будет платить штрафы в большем размере.

Штраф за привлечение ребенка к курению продукции с никотином, кальянов и так далее составит от двух до пяти тысяч рублей (сейчас он варьируется от одной до двух тысяч).

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За это же правонарушение родителей или законных представителей детей будут штрафовать на пять-семь тысяч рублей (пока штраф составляет две-три тысячи).

Увеличат и штрафы за продажу детям такой продукции и соответствующих устройств. Для физических лиц он составит 40–60 тысяч рублей, для юрлиц — 400–600 тысяч, для должностных лиц — 150–300 тысяч рублей.

«Защитить здоровье детей нас просили родители и учителя. <…> Торговцы вейпами не должны зарабатывать на здоровье наших детей», — подчеркнул представитель Госдумы Вячеслав Володин.