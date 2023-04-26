Общество 26 апреля 2023, 14:55 Закон о запрете продажи вейпов детям одобрили в Совфеде Совфед принял закон о запрете продажи детям всех вейпов, в том числе безникотиновых Викимедиа

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Совет Федерации на заседании в среду принял законопроект об ужесточении правил оборота вейпов и электронных средств нагревания табака. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Закон подразумевает полный запрет продажи таких устройств несовершеннолетним, включая безникотиновые.

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Новые законодательные нормы вводят также запрет обращения жидкостей для вейпов, содержащих добавки, ароматизаторы или вещества, усиливающие никотиновую зависимость.

Правительство России определит перечень таких веществ или добавок. Норма вступит в законную силу с 1 сентября 2023 года.

Ранее соответствующий закон приняли в Госдуме. Штрафы за привлечение детей к курению кальянов или продукции с никотином увеличатся с двух до пяти тысяч рублей.

Штраф за продажу детям соответствующих устройств вырастет до 600 тысяч для юридических лиц, до 60 тысяч — для физических и до 300 тысяч — для должностных, писал RT.